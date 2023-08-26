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Данілов про мобілізацію: може бути додатковий призов

Данілов про мобілізацію: може бути додатковий призов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що змін до мобілізації не відбудеться, проте не виключається ймовірність додаткового призову.

Про це він сказав в ефірі «Українського радіо», пише Судово-юридична газета.

Данілов наголосив, що вже відпрацьовано не перший етап мобілізації.

«Ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є», – зазначив секретар РНБО.

Водночас Данілов допускає можливість додаткового призову.

«Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року.

Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували», – сказав він.

Також секретар РНБО наголосив, що до війська «призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань».

Агентство Телевидения Новости

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