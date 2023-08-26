На Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації на чолі з головою ВЛК

Служба безпеки ліквідувала ще один канал зняття з обліку українських громадян призовного віку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У результаті слідчо-оперативних дій на Харківщині викрито голову районної військово-лікарської комісії, який діяв у змові з працівниками місцевої лікарні та двома посередниками.

У ролі посередників виступали колишні працівники військомату та лікарні, які отримували гроші від «клієнтів» та домовлялися з медиками про встановлення фальшивих діагнозів.

Так, в підроблені документи лікарі вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України.

Зловмисники пропонували свої послуги навіть особам, які за станом здоров’я не підлягали мобілізації.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості і фінансових можливостей клієнтів.

Отримані гроші учасники «схеми» розподіляли між собою відповідно до «об’єму обов’язків» після кожної оборудки.

За період функціонування схеми «ділкам» вдалось незаконно заробити понад 300 тис. доларів.

Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обушків було вилучено понад 30 тис. доларів США, чорнові записи та інші документи, важливі для слідства.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), а також двом членам ВЛК та співробітнику лікарні за фактом складання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 358 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх винних осіб.

Викриття проводили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости