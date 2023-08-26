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Вояки рф можуть збільшити інтенсивність наступальних дій біля Куп’янська, — розвідка Британії

Вояки рф можуть збільшити інтенсивність наступальних дій біля Куп’янська, — розвідка Британії

Існує реальна можливість того, що рф збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль у наші області протягом наступних двох місяців.

За даними аналітиків, контрнаступ Збройних сил України чинить тиск на російські війська в Бахмуті та на півдні, однак незважаючи на це, Західне угруповання військ рф продовжує дрібномасштабні атаки на ділянці Куп’янськ-Лиман.

Про це йдеться в новому звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому в суботу, 26 серпня, повідомляє видання Фокус.

Згідно зі звітом, російські окупаційні сили прагнуть здійснити просування на захід до річки Оскіл з метою створення буферної зони навколо Луганської області.

Повідомляється, що британська розвідка припускає можливе посилення інтенсивності наступальних дій з боку росії на напрямку Куп’янськ-Лиман у найближчі два місяці.

Відомості від розвідувальних джерел свідчать про те, що контрнаступ з боку Збройних сил України чинить тиск на російські війська в районі Бахмута і на півдні.

Проте Західне угруповання військ російської федерації продовжує проводити невеликі атаки на ділянці Куп’янськ-Лиман, де здійснюються обмежені локальні просування.

Агентство Телевидения Новости

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