Скандал з куртками для військових набирає обертів

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач і народна депутатка від «Слуги Народу» Анастасія Радіна відповіли міністру оборони Олексію Резнікову на його пропозицію парі.

Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook, повідомляє «Громадське».

Напередодні, 25 серпня, міністр оборони Олексій Резніков сказав, що готовий побитися об заклад із журналістом і народною депутаткою на тлі звинувачень у нібито закупівлі й постачанні військовим літніх курток замість зимових.

У разі програшу він обіцяє подати у відставку. А якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Резніков пропонує Анастасії Радіній скласти мандат, а Михайлу Ткачу — піти з журналістики на три роки.

Міністр оборони пообіцяв надати всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, «щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства».

Анастасія Радіна зазначила, що міністр країни, яка воює, «мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими», забезпечувати військових дронами, запускати агенцію тилових закупівель та організовувати модернізацію літаків тощо.

«Чого міністр точно не мав би робити, то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу з журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)»,- написала вона.

Парламентарка закликала Резнікова до 9 ранку 28 серпня спростувати те, що:

Міноборони без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з відомством був племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая;

Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці — аж до кордону України.

«[Спростуйте це,] або ви йдете у відставку. Спростуєте — я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі військкомів і «горе-закупівельників» для армії (проти останнього виступаєте ви особисто)», — резюмувала вона.

Михайло Ткач відповів Резнікову, що той, на його думку, мав би залишити посаду ще після розслідування про закупівлю Міністерством оборони яєць по 17 гривень.

Журналіст також вважає, що міністр мав би відвідати засідання антикорупційного комітету Верховної ради після публікації Юрія Ніколова про закупівлю курток для ЗСУ, але проігнорував можливість прозвітувати.

Агентство Телевидения Новости