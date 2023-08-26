Російська армія вчергове обстріляла Куп‘янщину — прокурори документують наслідки

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 серпня близько 10:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Куп‘янського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Окупанти вдарили по кафе-магазину у селі.

Загинули двоє мирних мешканців: 28-річна жінка та цивільний чоловік 70 років.

Також отримала поранення 26-річна жінка.

Правоохоронцями проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Агентство Телевидения Новости