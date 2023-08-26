Аграрії Харківщини зібрали більш як 1,2 мільйона тонн зерна

Фермерські господарства обробили майже 304 тисячі гектарів.

Лідерами зі збирання залишаються Лозівщина, Красноградщина та Богодухівщина, повідомляють в ХОВА.

Аграрії збирають пшеницю, ячмінь, горох, озиме жито, овес та ріпак.

Загалом по області намолочено 1 мільйон 256,5 тис. тонн нового врожаю. Роботи тривають в усіх районах області.

«Стан рослин пізніх зернових добрий та відмінний. Загалом агрометеорологічні умови серпня залишалися на рівні задовільних для формування врожаю.

За попередніми підрахунками, майбутнього врожаю вистачить для забезпечення потреб Харківщини та експорту», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Внаслідок дій російських окупантів та недотримання правил пожежної безпеки цього року на полях області сталися 15 пожеж.

Полум’я знищило майже 47 гектарів пшениці.

Агентство Телевидения Новости