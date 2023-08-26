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Штрафи до 17 тисяч: водіїв жорстко каратимуть за новий вид порушення

Штрафи до 17 тисяч: водіїв жорстко каратимуть за новий вид порушення

В Україні з’явиться новий вид порушення правил дорожнього руху, за який передбачено серйозний штраф.

Відповідний законопроект уже перебуває у Верховній Раді, пише Uamotors.

Згідно із проектом закону №9642, пропонується карати водіїв транспортних засобів за дрифт.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що небезпечне керування транспортним засобом з метою продемонструвати його можливості стало розповсюдженим явищем в українських населених пунктах.

Гонщики «дрифтують» на території житлових масивів, парковках, що загрожує безпеці пішоходів та водіїв інших авто.

У зв’язку з цим пропонується ввести до КУпАП окрему статтю з адміністративним покаранням за подібні діяння, а саме штрафом у розмірі 8500 гривень при першому та 17 000 гривень при повторному порушенні.

Ініціатори законопроекту звертають увагу, що на реалізацію цих заходів не доведеться витрачати додаткові кошти з бюджету.

Більше того, казна отримає додаткове джерело прибутку за рахунок сплачених штрафів.

Агентство Телевидения Новости

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