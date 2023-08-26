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Тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля: поліція встановлює обставини ДТП

Тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля: поліція встановлює обставини ДТП

Аварія сталася 26 серпня близько 08:30 на проспекті Гагаріна у Харкові.

20-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», виїжджаючи з прилеглої території, не надав в перевагу в русі автомобілю «Dacia Logan» під керуванням 34-річного чоловіка, повідомляє поліція Харківської області.

В результаті чого сталося зіткнення автівок. 

Тілесні ушкодження отримав 26-річний пасажир «Dacia Logan».

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Агентство Телевидения Новости

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