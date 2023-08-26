100 доларів, щоб відпустили: у Харкові слідчі повідомили про підозру водію-порушнику

Порушник в стані алкогольного сп’яніння їхав на автомобілі під час комендантської години.

За не притягнення до адміністративної відповідальності він запропонував поліцейським 100 доларів США, повідомляє поліція Харківської області.

21 липня 2023 року екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, який пересувався під час комендантської години.

Під час проходження тесту на стан спʼяніння з погодження громадянина було встановлено, що результат тесту перевищує норму майже у 8 разів.

В ході складання адміністративних матеріалів чоловік запропонував поліцейському 100 доларів США задля уникнення адміністративної відповідальності.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости