У Харкові на окружній ВАЗ поклав Газель на бік

25 серпня близько 22:00 на окружній дорозі в районі повороту на вулицю П’ятихатську зіткнулися ВАЗ 2105 та ГАЗ 3302.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, 22-річна жінка-водій автомобіля ВАЗ при повороті ліворуч не надала переваги автомобілю «Газель» під керуванням 36-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку.

Тілесні ушкодження отримала водійка легковика та її 22-річний супутник.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Агентство Телевидения Новости