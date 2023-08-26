В Харкові затримано грабіжника: інцидент стався на вулиці Северина Потоцького

Патрульні оперативно затримали чоловіків, які, ймовірно, причетні до грабежу.

Сьогодні вдень поліцейські прибули на повідомлення про грабіж, що стався на вулиці Северина Потоцького, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

За попердньою інформацією: до потерпілого підійшли двоє малознайомих та відкрито заволоділи його банківською карткою та під погрозою фізичною розправою вимагали назвати від неї пароль.

Після скоєного чоловіки забігли у тролейбус та поїхали з місця.

Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію.

Як результат — поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб на бульварі Богдана Хмельницького.

Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися у скоєному.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости