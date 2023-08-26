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Повітряні сили підтвердили загибель трьох пілотів в авіатрощі на Житомирщині
У Повітряних силах підтвердили, що в Житомирській області сталась авіакатастрофа за участю військових літаків.
25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа.
Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39, повідомляють повітряні сили ЗСУ.
Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.
Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”.
Висловлюємо співчуття рідним загиблих.