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Повітряні сили підтвердили загибель трьох пілотів в авіатрощі на Житомирщині

Повітряні сили підтвердили загибель трьох пілотів в авіатрощі на Житомирщині

У Повітряних силах підтвердили, що в Житомирській області сталась авіакатастрофа за участю військових літаків.

25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа.

Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39, повідомляють повітряні сили ЗСУ.

Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.

Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”.

Висловлюємо співчуття рідним загиблих.

Агентство Телевидения Новости

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