Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з РСЗВ

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура, повідомляє Генштаб.

Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Вільна Слобода, Ходине, Сімейкине, Гірки Сумської області та Плетенівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по пунктам управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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