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Патрульні надали домедичну допомогу водію електроскутера, який травмувався в ДТП

Патрульні надали домедичну допомогу водію електроскутера, який травмувався в ДТП

22 серпня близько 18:00 на перехресті вулиці Воложанівської та вулиці Дудінської сталось ДТП за участі автомобіля Opel та електроскутера. У потерпілого водія елктроскутера були травми кінцівок та голови.

Інспектори, які сталі свідками зіткнення, негайно надали домедичну допомогу чоловікові: забезпечили йому стабільне положення, зупинили кровотечу та контролювали його стан до прибуття медиків. Надалі поліцейські допомогли транспортувати потерпілого до карети швидкої допомоги.

У цій ДТП усі обставини події встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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