Амбарне, Дворічна, Кислівка та ще щонайменше п’ять населених пунктів на Харківщині зазнали артобстрілів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 серпня. 550 доба війни

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, один район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости