4 крилаті ракети було знищено вночі: ЗСУ

Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.

Агентство Телевидения Новости