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4 крилаті ракети було знищено вночі: ЗСУ
Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.
Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.