2 загиблих та 2 постраждалих: ДТП в Чугуївському районі Харківщини

Аварія сталася 27 серпня близько 04:45 на автошляху «Харків-Вовчанськ» в смт Старий Салтів.

Попередньо встановлено, що 19-річна харків’янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу – 28-річна жінка та 25-річний чоловік.

Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні.

Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.Відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости