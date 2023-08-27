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2 загиблих та 2 постраждалих: ДТП в Чугуївському районі Харківщини
Аварія сталася 27 серпня близько 04:45 на автошляху «Харків-Вовчанськ» в смт Старий Салтів.
Попередньо встановлено, що 19-річна харків’янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero, повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу – 28-річна жінка та 25-річний чоловік.
Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні.
Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.Відкрито кримінальне провадження.