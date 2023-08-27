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Чи буде наступ росіян в районі Куп’янська: ISW прогнозує

Чи буде наступ росіян в районі Куп’янська: ISW прогнозує

Війська рф продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ- Сватове-Кремінна, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), пише УНІАН.

Аналітики відзначили, що російські воєнкори заявили, нібито їх війська просунулися в районі Синьківки в 9 км на північний схід від Куп’янська і в напрямку Петропавлівки в 6 км на схід від Куп’янська, проте в ISW не виявили візуального підтвердження цих тверджень.

Експерти також вказали, що британська розвідка прогнозує, що російські війська можуть почати наступ оперативного рівня на Куп’янському і Лиманському напрямках в найближчі два місяці, але ISW оцінює, що така наступальна операція залишається малоймовірною.

Аналітики Інституту висловили переконання, що відновлення локалізованих російських наступальних операцій в районі Куп’янська спрямоване на те, щоб відвернути українські сили від більш важливих ділянок фронту, і «малоймовірно, що вони забезпечать великі територіальні завоювання».

Агентство Телевидения Новости

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