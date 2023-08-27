В Новобаварському районі затримано наркодилера

26 серпня ввечері, під час патрулювання Новобаварського району міста, увагу патрульних привернув чоловік.

Помітивши службова авто, той різко змінив напрямок руху та намагався піти з поля зору., повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити.

Під час спілкування чоловік розповів що гуляв та вже збирався додому.

При поверхневій перевірці у громадянина патрульні виявили 2 ємності з речовиною схожою на наркотичну та ще 54 згортки чоловік дістав добровільно.

Чоловік зізнався що вже встиг зробити близько 60 так званих “схованок” та дома в нього лежить ще близько 100 згортків з наркотичною речовиною “солі”.

У телефоні патрульні виявили численні фото з місцями розташування згортків з речовинами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости