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Субсидія для ВПО: як отримати на новому місці

Субсидія для ВПО: як отримати на новому місці

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для її отримання необхідні такі документи: 

– заява;

– декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;

– паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

– довідка про статус ВПО.

Оформити субсидію можна в: 

– уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;

– Центрі надання адміністративних послуг;

– сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Також це можна зробити онлайн через портал Дія, вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Агентство Телевидения Новости

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