Контррозвідка СБУ дісталася до літаків РФ на Курському аеродромі

Контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня.

Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в Службі безпеки України.

Відомо, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29.

Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два «Панциря».

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, тільки три з них були збиті ППО Росії.

Агентство Телевидения Новости