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У росії офіційно підтвердили смерть Пригожина

У росії офіційно підтвердили смерть Пригожина

У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Засновник російської ПВК Вагнер Євген Пригожин загинув під час катастрофи літака у Тверській області.

Про це повідомив слідчий комітет рф у неділю, 27 серпня, пише Кореспондент.

«У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.

За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі», – йдеться у повідомленні.

Раніше у росавіації повідомляли, що згідно зі списком пасажирів, у ньому значиться ім’я та прізвище Євгена Пригожина.

Агентство Телевидения Новости

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