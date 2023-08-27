Побили командира і з ним здалися в полон: 52 окупанти передумали вмирати за путіна

У районі Роботине Запорізької області понад 50 окупантів здалися в полон ЗСУ.

Як повідомляє росТГ-канал, окупанти скаржилися на відсутність продуктів та боєприпасів, після чого побили свого командира і разом з ним здалися в полон, пише УНІАН.

Джерело в Генштабі підтвердило інформацію про здачу в полон 52 солдатів і одного командира окупаційної армії.

«Тиждень тому у нас пішли серйозні втрати, багато пацанів загинуло.

Одночасно перестали підвозити продовольство, ми шукали своїми силами, але часто траплялися моменти, коли було просто нічого їсти», – заявив один з окупантів.

Бійці попросили командира дозволити їм відступити, але отримавши негативну відповідь, 52 особи вирішили здатися в полон.

Перед цим вони напали на командира, “скрутили його” і здалися українцям разом з офіцером.

Агентство Телевидения Новости