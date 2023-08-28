На блокпосту у Харкові затримано любителя наркотиків
На блокпосту у Харкові поліцейські зупинили для перевірки автомобіль.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
У 34-річного пасажира виявили речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.
Проводяться першочергові слідчі дії.
У місті Первомайський правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів.
Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 835,0239 га.
Вилучено 31 756 вибухонебезпечних предметів, знищено – 7039.