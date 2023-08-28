Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 60

На блокпосту у Харкові затримано любителя наркотиків

На блокпосту у Харкові затримано любителя наркотиків

На блокпосту у Харкові поліцейські зупинили для перевірки автомобіль.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

У 34-річного пасажира виявили речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.

Проводяться першочергові слідчі дії.

У місті Первомайський правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів.

Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 835,0239 га.

Вилучено 31 756 вибухонебезпечних предметів, знищено – 7039.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 