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Прогноз погоди по Харкову на 28 серпня
У Харкові та області в понеділок, 28 серпня, очікується мінлива хмарність, без істотних випадів, по області ймовірно гроза.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, вдень очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 30 – 32°.
По Харківській області:
Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 33°.