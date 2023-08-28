Вдарив ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка за замах на вбивство знайомого
25 вересня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.
Встановлено, що на роботі між чоловіками стався конфлікт, повідомляє поліція Харківської області.
Після праці зловмисник переслідував колегу. Підійшов до нього та вдарив ножем у шию.
Потерпілий зміг дістатися додому та зателефонував у швидку.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявися 51-річний чоловік.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.