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Вдарив ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка за замах на вбивство знайомого

Вдарив ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка за замах на вбивство знайомого

25 вересня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.

Встановлено, що на роботі між чоловіками стався конфлікт, повідомляє поліція Харківської області.

Після праці зловмисник переслідував колегу. Підійшов до нього та вдарив ножем у шию.

Потерпілий зміг дістатися додому та зателефонував у швидку.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявися 51-річний чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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