Харків’янин «заробляв» на життя крадіжками: 6 років за ґратами

Суд визнав винним 42-річного чоловіка за фактами крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, а також незаконного придбання і зберігання наркотичного засобу.

Йому призначено покарання у виді 6 років 3 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Раніше судимий харків’янин у період дії воєнного стану вчинив низку злочинів.

Чоловік «заробляв» на життя крадіжками. Він проникав до приміщень супермаркетів, торговельних кіосків, звідки виносив харчові продукти, дрібну побутову техніку та інші товари.

Однак тільки магазинами поле діяльності зловмисника не обмежувалось — від його дій також потерпали власники автомобілів.

Крадій зламував замки припаркованих автівок і викрадав майно, яке знаходилось всередині.

Крім того, встановлено, що чоловік придбав і зберігав метадон для особистого вживання.

Зловмисника було викрито у лютому 2023 року.

Під час судового розгляду харків’янин визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости