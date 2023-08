Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу 2023 в стрибках у висоту

Ярослава Магучіх взяла планку на висоті 2.01 метра і стала чемпіонкою світу 2023.

У Будапешті, столиці Угорщини, завершився чемпіонат світу 2023 з легкої атлетики, повідомляє sport.ua.

27 August 2023, Hungary, Budapest: Athletics: World Championship, High Jump, Final, Women, at the National Athletics Center. Yaroslava Mahuchikh (Ukraine) in action. Photo: Marcus Brandt/dpa (Photo by Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images)

Ввечері 27 серпня відбувся фінал у стрибках у висоту серед жінок.

Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh competes in the women’s high jump final during the World Athletics Championships at the National Athletics Centre in Budapest on August 27, 2023. (Photo by Ben Stansall / AFP) (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Магучіх виграла напружене протистояння із двома австралійськими спортсменками – Елеанор Паттерсон та Ніколою Оліслагерс, які взяли срібло та бронзу (1.99 м).

BUDAPEST, HUNGARY – AUGUST 27: Yaroslava Mahuchikh of Team Ukraine looks on after a jump in the Women’s High Jump Final during day nine of the World Athletics Championships Budapest 2023 at National Athletics Centre on August 27, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Christian Petersen/Getty Images for World Athletics)

Геращенко залишилася за межею призерів на 5-му місці (1.94 м).

Це перша золота медаль для України на ЧС із легкої атлетики за останні 10 років, із 2013 року.

Й 12-те сумарно золото для України за всю історію ЧС.

Агентство Телевидения Новости