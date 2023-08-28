Пішов збирати яблука та не повернувся: на Харківщині поліціїя розшукала хлопця

Ввечері 27 серпня до Лозівського РВП звернулась 46-річна мешканка села Бунакове.

Вона повідомила, що з будинку сімейного типу зник 10-річний хлопець, повідомляє поліція Харківської області.

Близько 13:00 він пішов в сад збирати яблука та не повернувся.

Працівники поліції через кілька годин встановили місцезнаходження малолітнього.

Він ховався в кущах неподалік від місця проживання.

Поліцейські провели з хлопцем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости