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Пішов збирати яблука та не повернувся: на Харківщині поліціїя розшукала хлопця
Ввечері 27 серпня до Лозівського РВП звернулась 46-річна мешканка села Бунакове.
Вона повідомила, що з будинку сімейного типу зник 10-річний хлопець, повідомляє поліція Харківської області.
Близько 13:00 він пішов в сад збирати яблука та не повернувся.
Працівники поліції через кілька годин встановили місцезнаходження малолітнього.
Він ховався в кущах неподалік від місця проживання.
Поліцейські провели з хлопцем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.