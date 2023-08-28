Рашисти роблять мінні загородження вздовж кордону з Харківщиною – Маляр
На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Ворог шукає слабких місць в нашій обороні, щоб прорвати її», каже Маляр.
Ще Ганна Маляр розповіла про ситуації на інших сусідніх напрямках.
На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ.
Веде безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівка, південо-західніше Кремінна, Білогорівка Луганської області та Веселе Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник намагається всіма силами стримати наше просування вперед.
Так, ворог безрезультатно спробував відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівка та Кліщіївка Донецької області.
У ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївка Донецької області.