Дерек Чісора розкритикував Дюбуа за бій з Усиком

Даніель Дюбуа боявся Усика і не зробив нічого у рингу, аби перемогти чемпіона світу.

Так вважає відомий британський боксер Дерек Чісора, пише Кореспондент із посиланням на Fight Hub TV.

Британець розніс свого співвітчизника за тактику на важливий бій, заявивши, що Дюбуа і близько не заслуговував на перемогу.

«Насправді, той удар у корпус – єдиний хороший удар, який завдав Дюбуа.

Усе інше було жахливо. Я не знаю, чому він не використовував своє тіло.

Дюбуа не боровся з цим хлопцем, не хапав його, не пресував його, чорт забирай. Він не робив цього.

Дюбуа намагався зробити бій приємним. Це не час бути милим, чорт забирай.

Вони не використовували свої габарити. А знаєте чому? Тому що вони купка сцикунів», – сказав Чісора у коментарі Fight Hub TV.

Він також сказав, що у боксі потрібна система перегляду епізодів.

«Я буду чесний у цьому питанні. Знаєте що потрібно зробити? Нам потрібно запровадити VAR.

Це необхідно зробити у боксі прямо зараз, тому що Даніель програв бій. Він втратив можливість провести матч-реванш, вартість якого 20 чи 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Він втратив великі гроші», -додав Чісора.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі.

Агентство Телевидения Новости