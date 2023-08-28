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Знущання з собак на Харківщині: ветеринари розповіли про стан врятованих тварин

Знущання з собак на Харківщині: ветеринари розповіли про стан врятованих тварин

Із захаращеної квартири в селищі Докучаєвське Харківської області врятували 15 собак.

Про те, в якому стані наразі перебувають тварини, з посиланням на КП “Центр поводження з тваринами” розповіли в пресслужбі Харківської міської ради, передає “«Думка».

За даними мерії ветеринари міського притулку обстежили кожну тварину.

Є собаки зі старими та свіжими ранами, у деяких – травми на шиї та лапах від мотузок.

Собаки не соціалізовані, є дикі та агресивні, їхній вік коливається від 6 місяців до 7 років.

Лікарі притулку обробили тваринам рани, провели обробку від паразитів й надали всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, собак у мешканки Докучаєвського представники КП «Центр поводження з тваринами» вилучали спільно з поліцією в рамках кримінального провадження про жорстке поводження з тваринами.

Агентство Телевидения Новости

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