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Вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців: затримано жителя Куп’янська

Вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців: затримано жителя Куп’янська

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими загарбниками у період тимчасової окупації Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою «кандидатуру» до лав створеного агресором «управління мвс у Харківській області».

Враховуючи прокремлівську «позицію» колаборанта, рашисти призначили його «оперуповноваженим відділу карного розшуку» у складі карального органу.

На цій «посаді» він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього колаборант брав участь в «облавах» на помешкання українських патріотів та їх «доставці» до відділку окупаційної поліції.

Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих «карних справ» для ув’язнення людей в російських катівнях.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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