У харківській школі з’явилася меморіальна дошка загиблому бійцю «Кракена»

У Харківському ліцеї №73 Немишлянського району відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Олегові Сапаленку. У заході взяли участь голова райадміністрації Тетяна Мироненко, родина, побратими, друзі, вчителі військового та жителі району.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Олег Сапаленко (позивний Ювелір) народився 23 вересня 1993 року в Харкові. Після закінчення ліцею №73 здобував освіту в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. З юного віку займався спортом, зокрема, бойовим самбо та греплінгом.

На початку російської агресії Олега було зараховано розвідником-снайпером парашутно-десантного батальйону спецпідрозділу KRAKEN. Брав участь в обороні Харкова. Загинув 24 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости