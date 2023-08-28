У Балаклійській громаді під час розмінування підірвався дистанційно керований трактор

28 серпня поблизу села Явірське Балаклійської громади під час розмінування фермерського поля підірвався трактор марки Т-150 на невідомому вибухонебезпечному пристрої, залишеному окупантами.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Трактор був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались.

В ДСНС вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

Про виявлення підозрілого предмета треба відразу повідомити в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости