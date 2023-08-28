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В Ізюмському районі у річку впала автівка: водій загинув

В Ізюмському районі у річку впала автівка: водій загинув

22 серпня у селі Оскіл Ізюмського району у річку впав автомобіль ЗАЗ: водій загинув.

Наступного дня рятувальники дістали з води автівку та тіло 51-річного потонулого, повідомив речник ДСНС Харківської області Євген Василенко. Протягом тижня на водоймах Харківщини загинули п’ять людей.

23 серпня у селі Малинівка Чугуївського району рятувальники дістали з річки Сіверський Донець тіло загиблої жінки, особа якої зараз встановлюється.

Цього ж дня рятувальники виїздили до села Введенка Новопокровської громади Чугуївського району: у річці Уди виявлено тіло чоловіка 1955 р.н., який пішов рибалити ще 18 серпня та зник.

Також 23 серпня у Феськівському водосховищі на території Золочівської громади Богодухівського району в стані алкогольного сп’яніння потонув чоловік 1961 р.н.

24 серпня у Первомайській громаді під час купання з чоловіком 1985 р.н., за попередньою інформацією, стався епілептичний напад, внаслідок чого він пішов на дно.

Агентство Телевидения Новости

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