У Харкові показали, як виглядатимуть приміщення для навчання школярів у метрополітені

На якому етапі підготовка приміщень для навчання школярів у метро показав мер Харкова Ігор Терехов.

Відео робіт з облаштування приміщень для навчання очільник міста опублікував у своєму Телеграм-каналі.

«Батьки повинні мати чітке уявлення про вигляд місця, де отримуватимуть знання їхні діти, аби ухвалити зважене рішення щодо майбутнього освітнього формату. Працюємо над безпекою, вентиляцією з рекуперацією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах та вбиральнях. Ми встигнемо все зробити до початку семестру. Якісно та вчасно», – йдеться у повідомленні.

Харківські діти навчатимуться у комфортних, а головне, безпечних умовах, зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости