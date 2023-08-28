Куп’янський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 серпня. 551 доба війни.

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки та Славгорода Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости