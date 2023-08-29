Трьох військових пілотів, які загинули в авіатрощі на Житомирщині, представлено до державних нагород

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня, представлено до державних нагород.

Про це йдеться в наказі командувача Повітряних сил ЗСУ №661 від 28 серпня 2023 року.

Так, капітану Андрію Пільщикову (позивний Джус) посмертно надали військове звання «майор», а майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну — військове звання «підполковник».

«Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород. Вічного польоту, побратими», — йдеться у повідомленні Повітряних сили.

Агентство Телевидения Новости