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На Харківщині сільський голова віддав в оренду землю свому родичу: договір визнали недійсним

На Харківщині сільський голова віддав в оренду землю свому родичу: договір визнали недійсним

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення.

Раніше НАЗК встановило, що зазначені договори, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, уклав сільський голова однієї з територіальних громад на Харківщині. Орендарем земельних ділянок став його син.

Своїми діями голова ради порушив вимоги ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вину посадовця у вчиненні правопорушення встановлено судовим рішенням.

Укладення правочину внаслідок вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення є підставою визнання його недійсним, відповідно до ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції».

Тепер земля, що належить місцевій громаді, може бути передана у користування повторно, проте у прозорий спосіб, що не суперечитиме вимогам антикорупційного законодавства.

Таким чином, НАЗК успішно реалізувало своє право звертатись до суду з позовами щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень та правочинів, ухвалених з порушенням вимог та обмежень антикорупційного законодавства.

З повним текстом рішення можна ознайомитися тут.

Агентство Телевидения Новости

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