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«На Куп’янський напрямок прибула велика кількість іноземних медиків» та ще кілька рашистських фейків

«На Куп’янський напрямок прибула велика кількість іноземних медиків» та ще кілька рашистських фейків

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зібрав кілька нових рашистських фейків, виявлених протягом дня.

Фейк

Російський TG-канал «Первый Харьковский» пише, що «на Куп’янський напрямок прибула велика кількість іноземних медиків. Їхнє основне завдання – стабілізувати та підготувати до транспортування важких «300» з числа найманців».

Дезінформація

Заступник секретаря радбезу рф о. щевцов заявив, що «розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі стало відповіддю на агресивну поведінку Заходу в межах союзної держави».

Маніпуляція 

Проросійське видання MediaPost з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського пише, ніби Президент України заявив, що «західним країнам доведеться фінансувати проведення виборів в Україні».

Агентство Телевидения Новости

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