Поліція фіксує наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині
Протягом минулої доби російські військові з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.
У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок та гараж.
У селі Курилівка Куп’янського району також пошкоджений будинок.
В селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Постраждалих немає.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.