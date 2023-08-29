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Від удару водія викинуло з автівки: у ДТП на Холодній горі загинув чоловік

Від удару водія викинуло з автівки: у ДТП на Холодній горі загинув чоловік

28 серпня близько 22:45 на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського Шосе сталося зіткнення двох автівок: Volkswagen Caravelle та Volkswagen Golf.

Водій автомобіля Volkswagen Caravelle, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, допустив зіткнення з Volkswagen Golf, який їхав через перехрестя на зелений сигнал, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ДТП 46-річного водія Volkswagen Caravelle викинуло з автівки. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у кареті швидкої допомоги. П’ять пасажирів вказаного автомобіля, серед яких хлопчик 2022 року народження, з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

Також постраждав 23-річний водій Volkswagen Golf. Його також доставили до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости

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