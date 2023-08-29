У понеділок окупанти двічі обстрілювали Куп’янськ: загинув охоронець підприємства, одну людину поранено

29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв Куп’янськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець.

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська, що відбувся приблизно о 5:00 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок.

28 серпня російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували чергові воєнні злочини рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости