Не пропустив автівку: у ДТП на проспекті Григоренка постраждав байкер

29 серпня о 18:40 на перехресті проспекту Петра Григоренка та бульвару Жасміновому не розминулися мотоцикл Yamaha FZ-8 та автомобіль Hyundai.

Водій Yamaha FZ-8 не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем Hyundai Elantra, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок зіткнення постраждав 34-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости