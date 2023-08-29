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Чотири меморіальні дошки загиблим бійцям відкрили у Харкові

Чотири меморіальні дошки загиблим бійцям відкрили у Харкові

У Немишлянському районі відкрили чотири меморіальні дошки загиблим випускникам ліцеїв №11 та 74, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Дмитро Бражніков (позивний – Длінний) одним з перших став до лав тероборони та спецпідрозділу «Kraken».

Загинув 1 березня 2022 року внаслідок влучання ракети в будівлю ХОВА.

Ігор Пахомов (позивний – Сімейний) ще у 2014 році приєднався до бригади спеціального призначення «Азов».

У 2022 році став бійцем спецпідрозділу «Kraken».

Загинув 25 березня 2022 року під час визволення села Вільхівка.

Олександр Кравченко (позивний – Tokio) після початку вторгнення вступив до лав 225-го батальйону 127-ї бригади сил ТрО.

Загинув у вересні 2022 року, звільняючи Харківщину.

Данило Семененко (позивний – Sam) загинув у травні 2022 року, захищаючи Рубіжне.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У заходах взяли участь представники райадміністрації, а також рідні та близькі загиблих, побратими, друзі, педагоги закладів освіти та мешканці району.

Агентство Телевидения Новости

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