Чотири меморіальні дошки загиблим бійцям відкрили у Харкові
У Немишлянському районі відкрили чотири меморіальні дошки загиблим випускникам ліцеїв №11 та 74, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Дмитро Бражніков (позивний – Длінний) одним з перших став до лав тероборони та спецпідрозділу «Kraken».
Загинув 1 березня 2022 року внаслідок влучання ракети в будівлю ХОВА.
Ігор Пахомов (позивний – Сімейний) ще у 2014 році приєднався до бригади спеціального призначення «Азов».
У 2022 році став бійцем спецпідрозділу «Kraken».
Загинув 25 березня 2022 року під час визволення села Вільхівка.
Олександр Кравченко (позивний – Tokio) після початку вторгнення вступив до лав 225-го батальйону 127-ї бригади сил ТрО.
Загинув у вересні 2022 року, звільняючи Харківщину.
Данило Семененко (позивний – Sam) загинув у травні 2022 року, захищаючи Рубіжне.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У заходах взяли участь представники райадміністрації, а також рідні та близькі загиблих, побратими, друзі, педагоги закладів освіти та мешканці району.