Хлопчина розкладав по Харкову наркотики — викрито чергового закладника

Харків’янин, який вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків і психотропів, вирішив продовжувати «кар’єру» закладника.

24-річний чоловік придбав пакунок з психотропною речовиною PVP, яку в подальшому розкладав по схованках у вигляді згортків на території Харкова, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний фотографував місця, у яких залишав товар, та відправляв координати кінцевим покупцям.

Ввечері 28 серпня цього року закладника викрили правоохоронці та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

При собі він мав понад 150 згортків з PVP.

Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости