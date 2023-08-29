Харківські каратисти здобули медалі чемпіонату світу

З 21 по 27 серпня в угорському місті Дьор відбувся чемпіонат світу з карате-до С.К.І.Ф.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА.

Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 1 золоту та 3 срібні медалі.

Чемпіоном світу став Іван Білий, який переміг в категорії куміте серед чоловіків.

Другу сходинку п’єдесталу пошани посіли Микола Сидора (в категорії куміте, хлопці 12-13 років), Олександр Дудка (в куміте, хлопці 16-17 років), а також Андрій Корбуль та Олександр Дудка (командне куміте, хлопці 15-17 років).

Агентство Телевидения Новости