В Куп’янському районі вирубав дерева: викрито чорного лісоруба

Мешканець села Федорівка Куп’янського району, в серпні 2023 року, не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва «ДП «Куп’янський лісгосп».

Чорного лісоруба правоохоронці викрили на місці вчинення злочину, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сума завданих збитків складає близько 120 тис. грн.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СВ №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости