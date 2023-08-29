Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 85

«Ми шокуємо світ»: Нганну розповів, за рахунок чого він має намір перемогти Ф’юрі

«Ми шокуємо світ»: Нганну розповів, за рахунок чого він має намір перемогти Ф’юрі

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну готується до поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі.

Камеруно-французький боєць оцінив свої шанси на перемогу в бою проти «циганського короля», пише УНІАН.

Нганну вважає, що йому під силу зловити британця своїм нокаутуючим ударом і здобути перемогу.

«Тайсон – хороший боєць, але ми дізнаємося, наскільки він дійсно хороший, після того, як я влучу в ціль.

Я вже готовий до цього бою і дуже схвильований. Я готуюся. Залишається дев’ять тижнів.

Хороший термін, щоб зробити ці руки швидкими і сильними. Ми шокуємо світ», – наводить слова Нганну BoxingScene.

Поєдинок Нганну – Ф’юрі пройде 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Це буде виставковий бій, який пройде за класичними правилами боксу. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 