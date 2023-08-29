«Ми шокуємо світ»: Нганну розповів, за рахунок чого він має намір перемогти Ф’юрі
Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну готується до поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі.
Камеруно-французький боєць оцінив свої шанси на перемогу в бою проти «циганського короля», пише УНІАН.
Нганну вважає, що йому під силу зловити британця своїм нокаутуючим ударом і здобути перемогу.
«Тайсон – хороший боєць, але ми дізнаємося, наскільки він дійсно хороший, після того, як я влучу в ціль.
Я вже готовий до цього бою і дуже схвильований. Я готуюся. Залишається дев’ять тижнів.
Хороший термін, щоб зробити ці руки швидкими і сильними. Ми шокуємо світ», – наводить слова Нганну BoxingScene.
Поєдинок Нганну – Ф’юрі пройде 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Це буде виставковий бій, який пройде за класичними правилами боксу.